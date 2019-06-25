يبدو أن الدولي البرازيلي نيمار نجم نادي "باريس سان جيرمان" مصمم على العودة إلى فريقه السابق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبات مستعدا لتقديم مجموعة من التنازلات.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن صاحب الـ27 عاما أبلغ برشلونة بأنه موافق على شروط العقد الذي قدمه النادي الكتالوني، دون خوض مفاوضات، مشيرة إلى أن اللاعب بات مستعدا لتقديم اعتذار علني لجماهير "البلوغرانا" من أجل العودة إلى ملعب "كامب نو" مجددا.

وأوضحت الصحيفة أن العقد الذي قدمه نادي برشلونة لنيمار يمتد إلى 5 مواسم، ويبلغ الراتب السنوي فيه 24 مليون أورو.

وأشارت إلى أن العلاقة غير الودية بين برشلونة وسان جيرمان، ربما تكون العائق الأكبر في عملية انتقال نيمار إلى "كامب نو" هذا الصيف.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون أورو، وتعرض النجم البرازيلي حينها لانتقادات لاذعة من جماهير "البلوغرانا" التي وصفته بالخائن، واتهمته بالجشع وحب المال.