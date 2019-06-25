توقع المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية الزبير سفيان أن يصل عدد السياح الأجانب إلى 3 ملايين سائح مع نهاية هذه السنة، كاشفا عن قفز المشاريع السياحية من 1460 مشروعا إلى 2200 مشروع بين 2008 و2219، مؤكدا أن مشاريع الامتياز السياحي انطلقت الأشغال فيها بنسبة تفوق الـ 90 بالمائة مهددا بسحب الامتياز من المستثمرين الذين لم تنطلق مشاريعهم في غضون شهرين.

وأكد "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى ، أن أغلب المستثمرين الذين استفادوا من عقارات في إطار الامتياز السياحي قد انطلقت مشاريعهم، حيث وصلت النسبة إلى 90 بالمائة حسب المتحدث ذاته، الذي أكد في سياق ذي صلة أن الحكومة قررت سحب العقارات من المستثمرين الذين لم يلتزموا بإطلاق مشاريعهم في غضون شهرين اثنين، مضيفا إن قطاع السياحة استفاد من 1800 مليار دينار جزائري هذا العام.

وقال سفيان إن قطاع السياحة يعود للخواص وليس للحكومة ، باستثناء ضبط وإعداد المنظومة القانونية، داعيا إلى ضرورة الاستثمار في السياحة الداخلية التي اعتبرها سوقا واعدة .