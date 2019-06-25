أوقفت عناصر شرطة الحدود بميناء أرزيو في وهران على الساعة الرابعة من صباح اليوم، شخصين ينحدران من الجزائر العاصمة بينما كانا يحاولان التسلل إلى إحدى البواخر الراسية بالميناء من أجل الهجرة سرا إلى أوروبا.

وأفادت مصادر مقربة من ميناء أرزيو، أن الشابين العاصميين دخلا في ساعة متقدمة من صباح اليوم إلى المسمكة محاولين التسلل إلى باخرة تجارية راسية بالميناء من أجل الصعود إليها بهدف "الحرڨة" وفي حدود الساعة الرابعة أطاح بهما عناصر شرطة الحدود الذين أوقفاهما وحققا معهما قبل تقديمهما أمام العدالة.

وسبق أن حاول أحد الشخصين رفقة أخر الهجرة سرا انطلاقا من ميناء أرزيو عبر ناقلة تجارية تدعى "تمنراست" كانت متوجهة إلى رومانيا لكنه وقع مع من معه في قبضة مصالح الأمن التي سلمتهما للعدالة ليعود صباح اليوم بصحبة شخص مغاير ويكرر معه المحاولة.