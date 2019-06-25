تم انتقاء 23 ألف هكتار لبناء سكنات اجتماعية لفائدة سكان الهضاب العليا والجنوب، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود.

وأفاد بلجود، عقب اجتماع له مع مديري التعمير والسكن لولايات الهضاب العليا والجنوب عبر 29 ولاية، أن تخصيص هذه "التجزئات الاجتماعية" جاء في إطار تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي تم برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي بتاريخ 18 جوان 2019.

ويستفيد المواطنون في هذا الإطار من إعانات مالية لبناء سكناتهم على مستوى هذه التخصيصات تقدر بـ 100 مليون دج بالنسبة لولايات الجنوب و70 مليون سنتيم بالنسبة لولايات الهضاب العليا، يضيف بلجود.

وبلغ عدد التخصيصات الاجتماعية المنشأة 1423 تجزئة بمجموع 282.702 قطعة أرضية منها 140.584 قطعة مسلمة للمواطنين حتى الآن.

وحسب الوزير، يقدر الغلاف المالي الأولي المخصص من طرف الدولة لأشغال التهيئة بـ 92.9 مليار دج للمباشرة الفورية في أشغال فتح المسالك وإيصال إمدادات المياه وقنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية بالنسبة التخصيصات التي تعرف نسبة تقدم معتبرة.

وأضاف الوزير أن الدولة خصصت لحساب السنتين المقبلتين (موزعة على سنتي 2020 و2021) مبلغ مالي بقيمة 98 مليار دج موجه لتغطية باقي الأشغال وتغطية الاحتياجات الإضافية لتمويل أشغال التهيئة.

وحسب الوزير فإن هذه القرارات تندرج في إطار سياسة الدولة لتحقيق مطالب المواطنين المستفيدين من التجزئات الاجتماعية وقاطني مناطق الهضاب العليا والجنوب عموما.