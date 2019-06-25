أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء بوهران، عن موافقة الحكومة على فتح 1.000 منصب تكوين في سلك الشؤون الدينية.

وأبرز بلمهدي في كلمته لدى إشرافه على افتتاح الندوة العلمية حول أعمال المرحومين الدكتور عبد المجيد مزيان والشيخ طالب عبد الرحمان أن "الحكومة وافقت على فتح 1.000 منصب تكوين لفائدة الأئمة والأئمة المدرسين

والقيمين والمؤذنين ومعلمي القرآن الكريم وذلك لتأطير المساجد".

ومن جهة أخرى، حظي القطاع هذه السنة بفتح 400 منصب توظيف لفائدة الأئمة من خريجي الجامعات ومن حفظة القرآن الكريم، كما أضاف الوزير "نسعي إلى تأمين الإمام من خلال توفير السكن وكل ما يمكنه بأن يكون خادما للنصيحة".