عينت لجنة التحكيم للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم الدولي الزامبي جاني سيكازوي لإدارة مباراة القمة بين الجزائر والسنغال المقررة هذا الخميس بملعب 30 يونيو (الدفاع الجوي) بالقاهرة. وسيكون إلى جانب سيكازوي، كل من الحكم المساعد الأول السوداني وليد أحمد علي والحكم المساعد الثاني الإريتري تاسفاغواغيس بيري فيما عين الحكم الدولي ألبرت كامي من السيشل حكما رابعا.

يذكر أن الزامبي سيكازوي كان أدار المباراة الشهيرة بين بوركينا فاسو والجزائر بواغادوغو في إطار الدور التصفوي الأخير المؤهل لمونديال 2014 وشهدت فوز أصحاب الأرض بـ 3-2 وعاد سيكازوي مؤخرا للتحكيم بعد أن رفعت "الكاف" عقوبة الإيقاف التي سلطت عليه في نوفمبر من العام الماضي بسبب أخطائه الفادحة في مباراة الترجي التونسي وبريميرو أغوستو الأنغولي في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا 2018