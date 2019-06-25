أوضحت وكالة "سبوتنيك" عبر موقعها الإلكتروني، أن شخصا انتحل صفة وزير الإعلام السابق عبد العزيز رحابي وأدلى بتصريح للوكالة حول الوضع في الجزائر.

وجاء في بيان الوكالة في الموقع "توضح وكالة "سبوتنيك"، أن التصريحات التي نشرت تحت عنوان "وزير جزائري سابق يكشف السيناريوهات المقبلة في بلاده"، لوزير الاتصال السابق عبد العزيز الرحابي، جاءت على لسان شخص انتحل صفة الوزير السابق.

وإعمالا للمهنية تؤكد الوكالة أنها لديها التسجيل الكامل لما نشر، إلا أنه وبعد مراجعة الوزير تأكد أنه ليس صوته، وأنه لم يصرح لها من قبل، ولذلك وجب التوضيح، كما تقوم الوكالة بالتأكد من الشخص الذي انتحل صفة الوزير السابق من خلال مراجعة التسجيل الصوتي، والتأكد منه، وتكن الوكالة كامل التقدير لوزير الاتصال الأسبق عبد العزيز الرحابي.".

وكانت الوكالة الإعلامية نشرت أمس تصريحات لعبد العزيز رحابي حول السيناريوهات المحتملة لحل الأزمة، سارع المعني في منشور عبر صفحته الرسمية في فايسبوك إلى تكذيب إدلائه لأي تصريح.