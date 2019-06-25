تمكنت مصلحة أمن دائرة يلل في غليزان من توقيف ثلاثة أشخاص، سطوا على محل لبيع الصيغ والمجوهرات، وسرقوا ما يقارب 100 مليون سنتيم من الذهب.

كشف صاحب المحل أن اثنين من العصابة قاما بإلهائه داخل محله فيما تمكن العنصر الرئيسي من الاستيلاء على المجوهرات، وبعد التحريات تم التعرف على المشتبه فيهم وتوقيفهم، وبحوزتهم المسروقات، كما عثرت فرقة الشرطة القضائية ببيت هؤلاء على أزيد من 200 قرص مهلوس، وقارورتي سائل مخدر، أين قدموا إلى وكيل الجمهورية الذي أمر بحبسهم.