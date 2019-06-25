أعلنت إدارة اتحاد الجزائر، بعد 48 ساعة فقط من تعيين دزيري بلال مدربا جديدا للفريق، استئناف التدريبات في الفاتح من جويلية 2019.

وأوضحت إدارة النادي المتوج بلقب البطولة الوطنية الموسم الفارط في بيان مقتضب على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء :"سيكون استئناف التدريبات يوم الإثنين المقبل (1 جويلية).

وستكون عملية الاستئناف مسبوقة بحفل مقرر يوم الأحد 30 يونيو (سا17:00) بملعب عمر حمادي ببولوغين على شرف اللاعبين والمدرب الجديد بلال دزيري.

وسيشرف هذا الأخير على العارضة الفنية لتشكيلة اللونين "الأحمر والأسود" خلال الموسم الكروي الجديد "2019-2020".

وكانت إدارة النادي العاصمي قد كلفت التونسي قيس اليعقوبي بتدريب الفريق قبل أن تتراجع عن قرارها.

وعلى صعيد التعداد، استقدم اتحاد الجزائر المدافعين الياس عقال (نصر حسين داي) و أنيس خمايسية (اتحاد عنابة) في الوقت الذي سجل فيه كل من اللاعب المحوري فاروق شافعي والمهاجم محمد مزيان مغادرتهما الرسمية للنادي.