دعت وزارة الداخلية المواطنين حاملي بطاقة التعريف الوطنية الورقية إلى ضرورة التقدم لمصالحها من أجل استخراج بطاقة التعريف البيومترية.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء "في إطار تعميم إصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، وتحسبا لاستغلالها مستقبلا في مختلف الخدمات الإلكترونية، تدعو وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كافة المواطنين الحاملين لبطاقات تعريف وطنية ورقية، التقدم لطلب بطاقـة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية من أي بلدية تابعة لولاية إقامتهم".

وأضاف البيان "ستحدد وزارة الداخلية، لاحقا، تاريخ انتهاء التداول والسحب النهائي لبطاقة التعريف الوطنية الورقية".