أوفدت وزارة البيئة والطاقات المتجددة اليوم الثلاثاء لجنة متعددة الاختصاصات مشكلة من خبراء في البيولوجيا للقيام بالتحاليل الضرورية عقب نفوق كمية هامة من الأسماك ببحيرة "أم غلاز" ببلدية وادي تليلات جنوب شرق وهران، حسبما علم من المديرة الولائية للبيئة، سميرة دحو.

وأوضحت ذات المسؤولة، أنه تم اليوم القيام "بعملية رفع وردم الأسماك النافقة بحضور المصالح المعنية" لافتة إلى أن نفس الظاهرة شهدتها البحيرة في سنة 2013.

وأشارت إلى أن اللجنة الولائية للمؤسسات المصنفة التابعة لمديريتها تقوم حاليا بخرجات للمناطق الصناعية بوادي تليلات المجاورة للبحيرة للتحقق من أن المخلفات السائلة الصناعية يتم معالجتها وفق المعايير المطلوبة.

وقد بينت المعاينة الأولية " أن نقوق السمك يعود لاختناقه بسبب انخفاض الماء عن المستوى الطبيعي كما يظهر بحواف البحيرة"، وفق ذات المسؤولة، التي لم تستبعد أية فرضية لتفسير سبب نفوق الأسماك.

وأبرزت دحو إلى " أن الضغط المائي يمكن أن يحدث عدم توازن بالنظام الإيكولوجي المائي عقب فترة جفاف" مشيرة إلى أنه "يمكن وجود أسباب أخرى مثل المخلفات السائلة الصناعية والطحالب".

للإشارة فإن بحيرة "أم غلاز" منطقة رطبة محمية في إطار اتفاقية رمسار.