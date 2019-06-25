استعرض رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، خلال استقباله اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة للوزير الأول، نور الدين بدوي، "التدابير اللازم اتخاذها بشأن الظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي"، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

أوضح نفس المصدر أن "رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، استقبل، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019، بمقر رئاسة الجمهورية، الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، وذلك في إطار متابعته المستمرة لأداء الحكومة".

وخلال هذا اللقاء"قدم السيد الوزير الأول عرضا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مع تقييم شامل للوضع السياسي، وكذا التدابير اللازم اتخاذها بشأن الظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي".

وفي الختام، "قدم رئيس الدولة تعليمات للسيد الوزير الأول والحكومة من أجل المتابعة اليومية لكل ما يهم حياة المواطن، فضلا عن ضمان السير الحسن للمرفق العام".