وبخ اللاعب الدولي العربي محمد أبو تريكه، اليوم، مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في تعليق له على مؤتمر المنامة الاقتصادي الذي سيناقش الشق الاقتصادي من "صفقة القرن".

وكتب اللاعب المصري، في تغريدة له على تويتر، صغيري كوشنر الكيان الصهيوني محتل للأراضي الفلسطينية وهذا المزاد المقام في المنامة لن يغير من الحقيقة".

وأضاف: "شكرا لكل من قاطع هذا المزاد"، مشيرا إلى أن تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في المؤتمر يطرح علامة استفهام كبرى، وشدد على أن المقدسات العربية ليست للبيع.