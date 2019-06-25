سيضيع العديد من الجزائريين المباراة المرتقبة بين الجزائر والسنغال يوم الخميس المقبل بملعب القاهرة لحساب الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2019 (المجموعة ج) بمصر (21 جوان-19 جويلية).



وتعد مباراة الجزائر والسنغال أحد أهم مباريات الدور الأول من المنافسة بحيث تجاوز صداها مشجعي الفريقين إلى مناصري البلدان الأخرى خاصة المصريين.



ولا يملك أكثر من نصف المناصرين الجزائريين تذاكر الدخول على بعد 24 ساعة من المباراة، فمن حصة 8.000 تذكرة مخصصة للجزائر في هذه الدورة استفاد 2.000 مشجعا فقط من تذاكر دخول المباراة وذلك أمام الطلب الكبير المسجل على تذاكر هذه المباراة الكبيرة. وقد اقتنت الاتحادية الجزائرية 850 تذكرة إضافية سيتم توزيعها على المشجعين.



ويذكر أن العديد من الجزائريين لم يتمكنوا من الاستفادة من بطاقة هوية المشجع وهو البديل الوحيد للتمكن من شراء التذاكر عبر البوابة الإلكترونية "تذكرتي".

وفي هذا الصدد وجهت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم نداء للمناصرين من أجل التسجيل للحصول على هذه البطاقة.



وبالنسبة لمباراة كينيا فقد سمح تدخل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، بشكل استثنائي، للمناصرين الذين لا يملكون بطاقة هوية المشجع بحضور أول فوز للخضر (2-0).



ولا يحق لأي مصري أن يسوق أو يبيع تذاكر كأس أمم إفريقيا 2019 خارج الإطار التنظيمي كون القانون يعاقب على ذلك.