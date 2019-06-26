أعلنت شركة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر العاصمة في بيان لها عن انقطاع التموين بالغاز اليوم الأربعاء

على مستوى الحي الدبلوماسي بدرڤانة ببلدية برج الكيفان (الجزائر العاصمة) بسبب أشغال الصيانة.

وأوضح البيان أن انقطاع الغاز سيكون اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة 21:00 ليلا ويمتد إلى غاية يوم غد الخميس في الساعة الرابعة فجرا.

و سيمس الانقطاع الحي الدبلوماسي بدرڤانة ببلدية برج الكيفان.

و تقدم مديرية التوزيع للحراش التابعة لسونلغاز اعتذارها للزبائن عن هذا الانقطاع و تضع تحت تصرفهم الرقم 3303 للاستعلام.