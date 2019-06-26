أطلق، اليوم، المئات من عمال مجمع " كو.جي.سي"، المملوكة من طرف عائلة كونيناف، نداء استغاثة إلى السلطات ة من أجل الالتفات إلى وضعيتهم الحرجة وإنقاذ مصير أزيد من 3 آلاف عائلة ، بعد مباشرة الأجهزة القضائية إجراءات في حق المجمع، في مقدمتها تجميد جميع الأرصدة البنكية.

يبدو أن مصير الآلاف من عمال مجمع " كو.جي.سي"، المختص في الهندسة المعمارية، لا يزال غامضا بعد أن أرخت حملة المتابعات القضائية ظلالها على تسيير شركات المجمع، فبعد مرور 35 يوما على إيداع الإخوة كونيناف الحبس المؤقت وإصدار قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد أمرا بتجميد جميع الأرصدة البنكية التابعة للمجمع، وجد عمال الشركات أنفسهم يتخبطون في حالة يأس وخوف من تكرار سيناريوهات سابقة لشركات مماثلة، على غرار شركة "الخليفة".

غلب اليأس على وجوه العمال الذين نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للمجمع بحيدرة في العاصمة، وبوجوه عبوسة ونفسيات محبطة أطلق المحتجون العنان لحناجرهم مطالبين السلطات المختصة الالتفات إليهم وإنقاذ مصير أبنائهم.

وحمل العمال المتظاهرون لافتات كتب عليها: " أرفعوا التجميد عن رواتبنا"، " نحن نعمل من أجل الجزائر ونريد ضمان مناصبنا"، " أرصدة مجمدة...رواتب معلقة..وأنفس محبطة"، " ستكون خسارة معتبرة إن أتلفت هذه الإمكانيات".

وطالب المحتجون السلطات المختصة بإيجاد حل للأزمة التي يمر بها مجمعهم، وتعيين مسير قضائي يشرف على تسيير هذه المرحلة، خاصة وأن المجمع لديه عدة فروع تربطها عقود عمل مع عدة شركات وطنية وخاصة وحتى أجنبية.