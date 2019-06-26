أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية اليوم، عبر حسابه في "تويتر" استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم بعد نجاح النسخة الجديدة من البطولة العربية تحت رئاسته.

وكتب آل الشيخ: "بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وأضاف المستشار السعودي: "كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكرا ومقدرا ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".

يذكر أن آل الشيخ تولى رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم أواخر العام 2017، ومباشرة بعد تسلمه المنصب قرر إحياء البطولة العربية لأندية الأبطال مرة أخرى، وأطلق نسخة جديدة منها تحت مسمى "كأس زايد". وتوج فريق النجم الساحلي التونسي بالبطولة في حلتها الجديدة على حساب الهلال السعودي.

وتقام النسخة المقبلة في المغرب وتحمل اسم "كأس محمد السادس للأندية العربية".