تنظم أحزاب قوى التغيير والمجتمع المدني الموسع التي قدمت أرضية 15 جوان الفارط، و جمعيات أفرزتها الهبة الشعبية ملتقى الحوار الوطني يوم 6 جويلية.

وأفاد الوزير السابق عبد العزيز رحابي، في منشور عبر صفحته الخاصة على"الفايسبوك"، أني قد "كلفت بالتنسيق لإدارة هذه المبادرة السياسية الشاملة والجامعة لوضع تصور وآليات للخروج من الأزمة والذهاب في آجالِ معقولة إلى تنظيم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد" .

وأضاف رحابي، في هذا الشأن "قمت باتصالات واسعة دون إقصاء أي طرف للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء في كل مراحله والانخراط في السعي للخروج من الأزمة، حيث كان هناك لقاء يوم 19 جوان الماضي، بمنسق جبهة القوى الاشتراكية الدكتور حكيم بلحسل مرفوقا بمجموعة من أعضاء قيادة الحزب. وقدمت محتوى مشروع ملتقى الحوار الوطني" .

موضحا "دعيت أمس، لحضور اجتماع 26 جوان للأحزاب التي أمضت النداء لقوى البديل الديمقراطي ( يوم 18 جوان)، وبعد مشاورة أطراف المبادرة ًملتقى الحوار الوطني كُلِفت بالحضور لتقديم رأينا والعمل من أجل التقارب والتوافق لما فيه الخير للوطن والمواطن".