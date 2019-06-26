في سابقة أثارت الكثير من الجدل واللغط، أعلن ناشط سعودي يدعى حسن أبو الخير، أنه سيتبرع بمبلغ استرده من دعم سابق للفلسطينيين، لبناء مستوطنات صهيونية في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

ووصلت هذه القصة إلى عقدتها بعد أن نشر الكاتب والصحفي السعودي سلطان العامر، تغريدة على حسابه في "تويتر" أعلن فيها أنه سيعيد لأي متبرع يمنّ على الفلسطينيين بما دفعه، ريالين بدلا عن ريال.

وفي أريحية كبيرة، أعلن هذا الصحفي السعودي المعارض لمؤتمر البحرين على الملأ قائلا: "أي واحد أزعجنا برياله حق الفسحة اللي دفعه لفلسطين يتفضل يعطين رقم حسابه وأنا أحوله ريالين بداله. ما راح أطلب منه إثبات، حتى لو هو يكذب عادي".