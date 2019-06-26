أفاد اللاعب الإسباني ديفيد سيلفا أنه سيرحل عن مانشستر سيتي، بطل إنجلترا لكرة القدم، بنهاية موسم 2019-2020.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن سيلفا (33 عاما) قوله إن موسم 2019-2020 هو الأخير له في صفوف النادي، معتبرا أن عشرة أعوام له مع الفريق "مدة كافية".

ونال سيلفا، الذي انضم إلى سيتي قادما من فالنسيا في 2010، أربعة ألقاب في البطولة بالإضافة إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مناسبتين وكأس الأندية الإنجليزية للمحترفين أربع مرات.