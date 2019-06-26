تجديد عقد الغاز الجزائري ـ الإيطالي لعشر سنوات أخرى

مال و أعمال
26 يونيو 2019 () - خ.د/وأج
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وقعت الشركة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، اليوم الأربعاء بالجزائر على اتفاق مع المجمع الطاقوي الإيطالي، اينيل (ENEL)، يتعلق بتجديد لعشر سنوات أخرى عقدهما بيع/شراء الغاز الطبيعي.

وتم التوقع بالأحرف الأولى على العقد من طرف نائب رئيس مجمع سوناطراك  المكلف بنشاطات التسويق، أحمد مزيغي و المدير التجاري لمجمع اينيل، كلاوديو  ماكيتي، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي.

و بموجب هذا الاتفاق يؤكد الطرفان و يعززان شراكاتهما التاريخية التي  تعود لسنة 1991. 

و يضمن هذا الاتفاق الممتد على 8 سنوات وسنتين عمليتين تموين إيطاليا  بـ 3 مليار متر مكعب سنويا .

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