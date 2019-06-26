وقعت الشركة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، اليوم الأربعاء بالجزائر على اتفاق مع المجمع الطاقوي الإيطالي، اينيل (ENEL)، يتعلق بتجديد لعشر سنوات أخرى عقدهما بيع/شراء الغاز الطبيعي.

وتم التوقع بالأحرف الأولى على العقد من طرف نائب رئيس مجمع سوناطراك المكلف بنشاطات التسويق، أحمد مزيغي و المدير التجاري لمجمع اينيل، كلاوديو ماكيتي، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي.

و بموجب هذا الاتفاق يؤكد الطرفان و يعززان شراكاتهما التاريخية التي تعود لسنة 1991.

و يضمن هذا الاتفاق الممتد على 8 سنوات وسنتين عمليتين تموين إيطاليا بـ 3 مليار متر مكعب سنويا .