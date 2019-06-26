انتقل إلى رحمة الله، اليوم، مراسل جريدة "الخبر" من عنابة، جلول بن صافية، عن عمر ناهز 64 سنة بعد صراع مع المرض.

المرحوم اشتغل كمراسل للجريدة منذ سنوات طويلة وتخصص في متابعة الأحداث الرياضية بمدينة عنابة وفي مقدمتها كل ما تعلق بنادي اتحاد عنابة.

مراسيم دفن الزميل جلول بن صافية ستتم بعد صلاة العصر بمقبرة زغوان في بلدية عنابة و الصلاة عليه تكون بمسجد الإيمان في بلدية سيدي عمار.

الفقيد متزوج وأب لثلاثة أطفال، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة "الخبر" بتعازيها الخالصة لعائلة المرحوم متضرعة للعلي القدير أن يسكنه فسيح جناحته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.