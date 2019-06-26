نظم آلاف الموظفين وعمال مختلف بلديات ولاية تيزي وزو، اليوم الأربعاء، مسيرة احتجاجية سلمية بشوارع مدينة تيزي وزو للتأكيد على بقائهم أوفياء للحراك الشعبي وكذا لتجديد مطلبهم المتمثل في الاستجابة للائحة المطالب التي رفعتها نقابتهم المنضوية تحت نقابة "السناباب"، بدعوة من الفيدرالية الولائية بتيزي وزو لقطاع البلديات المنضوية تحت نقابة "السناباب".

وانطلقت هذه المسيرة السلمية، التي وضعت تحت شعار "من أجل التغيير وغدا أفضل"، من جامعة حسناوة بتيزي وزو باتجاه ساحة الشمعة مرورا بالشوارع الرئيسية للمدينة.

وردد المشاركون في هذه المسيرة الحاشدة الشعارات المناهضة للنظام السياسي بالجزائر منها "سيستام ديڨاج" "كليتوا لبلاد يا السراقين".

المسيرة انتهت على مستوى ساحة الشمعة وضرب المشاركون فيها موعدا لمسيرة احتجاجية أخرى ستكون بعد أسبوعين.