اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "ورشة البحرين للسلام من أجل الرخاء"، المنعقدة في المنامة برعاية جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهم لا يستحق إلا السخرية.

وقالت "الغارديان" إن بعض الفعاليات السياسية تسلط الضوء على قضية ما، ولكن ما حدث في المنامة يقصد منه إخفاؤها.

وتابعت أن حديث إدارة ترامب عما يعرف "بصفقة القرن" في الشرق الأوسط، وإطلاق الجانب الاقتصادي لها بالبحرين كمرحلة أولى، سخيف ومثير للشفقة "رفض الفلسطينيين حضور ورشة البحرين يعني غياب الصهاينة أيضا".

ووصفت "الغارديان" حدث البحرين بأنه مجرد مسرحية تفتقد إلى نجومها ونصف ممثليها.

ورأت الصحيفة أن إدارة ترامب تأمل على ما يبدو من هذه الورشة استبدال الحقوق الأساسية بحوافز اقتصادية "وهمية" في إشارة إلى الحديث عن حوافز بقيمة خمسين مليار دولار.

وأضافت أن إدارة ترامب ربما أخطأت في تقديرها بشأن رغبة دول الخليج في تعزيز علاقاتها مع الصهاينة مقابل تحملها العبء الأكبر من فاتورة الحوافز، ولا سيما أن الكثير من مثل هذه الحوافز طرحت في السابق، بعضها أكثر من عقد من الزمان، ولم يتحقق في ظل الظروف الراهنة، والسبب عدم الإقرار بأن أكبر عائق للتنمية الاقتصادية هو احتلال الضفة الغربية وحصار غزة.