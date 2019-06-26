شب صباح اليوم حريق مهول بغابة قرطوفة الواقعة شمالي عاصمة الولاية و تسبب في ارتفاع درجة الحرارة الطبيعية التي فاقت الـ 45 درجة مئوية و إصابة المواطنين المقيمين بالبلديات المجاورة منها قرطوفة وعاصمة الولاية بالاختناق وضيق التنفس.

وعلم من بيان خلية الإعلام للحماية المدنية أن الحريق شب في حدود الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم، وسخر له 7 شاحنات إطفاء وسيارتي ربط وحافلة لنقل الأعوان البالغ عددهم 33 و4 ضباط ومدير الحماية المدنية، وأظهرت الصور المتداولة قرب ألسنة النيران من مساكن.

ولحسن الحظ فإن طريق مضيق جبل قرطوفة يغلق في النهار بسبب أشغال حماية الطريق وسقوط الحجارة.