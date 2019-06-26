أنتخب مصطفى براف، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية، خلال الدورة الـ134 المنعقدة بلوزان ( سويسرا)، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان الهيئة الأولمبية الجزائرية.

ويعد براف (65 عاما) عضوا في لجنة التضامن الأولمبية باللجنة الأولمبية الدولية، كما أنه يترأس في الوقت الحالي اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية و جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية (أكنوا).

ومنذ استقلال الجزائر 1962، حظي جزائريان اثنان فقط بمنصب في اللجنة الأولمبية الدولية. ويتعلق الأمر بالرئيس السابق للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، محمد زرقيني، الذي أصبح سنة 1974 عضوا في الهيئة الرياضية الدولية، والرئيس السابق للاتحادية الدولية للسباحة مصطفى العرفاوي، عضو ناشط في اللجنة الأولمبية الدولية من 1988 حتى 24 مارس 2009 وهو حاليا عضوا شرفيا.