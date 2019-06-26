نيجيريا أول المتأهلين للدور ثمن النهائي

رياضة
26 يونيو 2019 () - إ.ب/وكالات
0 قراءة
+ -

تأهلت نيجيريا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في كرة القدم، والمقامة في مصر، بعد فوزها على غينيا بهدف لصفر الأربعاء على ملعب الاسكندرية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل المدافع كينيث أوميروو، لاعب شارلوروا البلجيكي، الهدف الوحيد في الدقيقة 73، ليمنح منتخب بلاده الفوز الثاني بعد الأول على بوروندي بالنتيجة ذاتها.

وتلتقي غدا الخميس في المجموعة ذاتها بوروندي مع مدغشقر المتعادلة افتتاحا مع غينيا 2-2.

وتتصدر نيجيريا بطلة 1980 و1994 و2013، الترتيب برصيد 6 نقاط فضمنت بطاقة التأهل، متقدمة على مدغشقر (نقطة واحدة) وغينيا (نقطة واحدة) وبوروندي (بلا رصيد).

يذكر أن بطل ووصيف كل من المجموعات الست يتأهل إلى ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

 

في نفس السياق

لقاء السنغال: توزيع 800 تذكرة على أنصار "الخضر"
صراع الزعامة بين "الخضر" و"أسود التيرانغا"
مقابلة أوغندا وزيمبابوي تنتهي دون فائز
ثلاثي جزائري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى
كلمات دلالية:
كان 2019

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول