تمكنت مصالح أمن بلدية رأس جنات، شرق مقر ولاية بومرداس، من إحباط محاولة هجرة سرية لثلاثة قصر وتوقيف عصابة أشرار تضم ثلاثة عناصر متورطة في العملية وحجز قارب صيد معد للعملية انطلاقا من ميناء هذه البلدية، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء مصدر من أمن الولاية.

وقال رئيس خلية الإعلام بأمن الولاية، محافظ الشرطة كريمو تواتي، في ندوة صحفية بأن مصالح الأمن "تفطنت لهذه المحاولة وأنقذت ثلاثة (3) قصر من الموت" ليتم إثر ذلك توقيف عصابة أشرار متكونة من ثلاثة (3) عناصر (تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة) تنحدر من نفس البلدية متورطة في "التهريب والتحريض على الهجرة غير الشرعية " وحجز قارب صيد ومعدات تستغل لتنفيذ العملية.

وتم شل نشاط هذه العصابة "المختصة في تهريب المهاجرين وتحريض قصر على الهجرة غير الشرعية" انطلاقا من ميناء البلدية، حسب نفس المصدر، بعد توقيف المدبر الرئيسي للعملية الذي "استلم أموالا" من القصر المذكورين كدفعة أولى لحجز أماكن لهم بالقارب على أن يسلم له باقي المبلغ بعد الانطلاق في العملية.

وكشفت التحريات في القضية، استنادا إلى نفس المصدر، عن وقوع "نصب واحتيال" في العملية وكذلك "الدفع بالضحايا إلى الموت في البحر"، يؤكد المصدر.

وعلى إثر ذلك تم تحويل جميع الأطراف المعنية بالقضية إلى المصالح المختصة لإتمام التحقيق وتقديمهم للمحاكمة بتهمة "تكوين جمعية أشرار" وجنحة "محاولة تهريب المهاجرين من بينهم قصر" و"تعريض حياتهم للخطر".