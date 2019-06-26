وقع المدرب السابق لوفاق سطيف نبيل نغيز، عقدا لموسمين، سيدرب خلاله فريق اتحاد طنجة المغربي الذي ينشط في بطولة القسم الأول الممتاز لكرة القدم، حسبما أوردته اليوم الأربعاء جريدة المنتخب المغربية.

وسيتم تقديم التقني الجزائري الذي عمل مساعدا للمدرب الوطني السابق كريستيان غوركوف اليوم الأربعاء، علما أنه يعرف جيدا فريقه الجديد اتحاد طنجة، إذ واجهه عندما كان مدربا لشباب الساورة في بداية الموسم وأقصاه في الدور المؤهل للمجموعات في كأس رابطة إفريقيا.

وسبق أن درب نغيز أيضا أحد السعودي لفترة قصيرة، وتنتظره مهمة غير سهلة، حيث سيكون مطالبا بإعادة اتحاد طنجة إلى الواجهة.

ويعتبر نبيل نغيز ثان مدرب جزائري سيشرف على اتحاد طنجة بعد عبد الحق بن شيخة الذي انضم هذا الموسم إلي العارضة الفنية لمولودية وجدة.

يذكر أن نبيل نغيز، أنهى الموسم الكروي الفارط على رأس العارضة الفنية لوفاق سطيف حيث لم يوفق في احتلال مرتبة ضمن الثلاثة الأوائل كما أقصي وفاق سطيف في الدور نصف النهائي لكاس الجزائر على يد مولودية بجاية.