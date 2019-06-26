فضح تقرير لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي بقالمة، قدم أمام الدورة العادية الثانية للمجلس، مساء اليوم الأربعاء، فوضى التسيير العارمة التي يتخبط فيها قطاع الصحة بولاية قالمة، وواقع المنظومة المريضة الذي ما انفك يسلم من انتقادات المواطنين الشديدة .

وحسب التقرير الذي نوقش أمام دورة المجلس الشعبي الولائي، نهار اليوم الأربعاء، فإنّ هناك"مصلحة خيالية"المتمثلة في مصلحة الأمراض العقلية والنفسية داخل مستشفى ابن زهر بقلب مدينة قالمة، التي لا تتوفّر إلاّ على الورق مثلما ذكره مقرر اللجنة أمام دورة المجلس الشعبي الولائي.

وكشف المقرّر نفسه عن تأطير المصلحة الوهمية المذكورة، من 08 أخصائيين في الأمراض العقلية ومختصّ واحد في الأمراض العقلية للأطفال، و06 بين عيادي نفساني وممرض للصحة العمومية ومساعدي تمريض وطب.

وذهب التقرير إلى حد اعتبار المصلحة الوهمية المذكورة، بمثابة المترجم لإصابة شريحة واسعة من مواطني ولاية قالمة بأمراض عقلية، غير أنها لا تعدو أن تكون مغالطات على الورق.