أكد المستشار المحقق لدى المحكمة العليا القرارات المتخذة من قبل قاضي التحقيق في حق وزيرين أولين سابقين ووزراء سابقين و والي في إطار قضية رئيس مجمع مؤسسة أشغال الطرق والري والبناء، علي حداد، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المحكمة العليا.

ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس و وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، عبد الغاني زعلان ووالي البيض محمد جمال خنفر.

و يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمر بإيداع أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا عمارة بن يونس الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع عبد الغاني زعلان تحت الرقابة القضائية.

وأمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالإفراج المؤقت عن محمد جمال خنفر.

ووجهت عدة تهم لكبار مسؤولين سابقين تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة و تضارب المصالح.