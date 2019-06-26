تم تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية لنادي وفاق سطيف إلى يوم الأحد المقبل بعد أن دعت إلى انعقادها مديرية الشباب والرياضة للولاية وذلك وسط تذمر وسخط كبيرين لأنصار الفريق.

وأعلن في هذا السياق ممثل مديرية الشباب والرياضة لحسن لعجاج عن تأجيل الجمعية العامة الإستثنائية التي كانت مقررة مساء اليوم الأربعاء بمقر الفريق إلى غاية يوم الأحد 30 جوان المقبل، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني حيث وصل عدد الأعضاء الحاضرين إلى 22 عضوا من أصل 34 المكونين للجمعية العامة للنادي السطايفي.

وعلى هامش الجمعية العامة الإستثنائية تجمع عدد كبير من الأنصار أمام مقر النادي حيث صبوا جام غضبهم على إدارة النادي وطالبوا الرئيس حسان حمار بمغادرة الفريق وتسليم الرئاسة إلى أطراف أخرى قبل فوات الأوان لأنه أوصل الفريق -حسبهم- إلى مرحلة خطيرة، تتمثل في ابتعاد الفريق على تحقيق الأهداف المسطرة والمغادرة الجماعية لركائز الفريق دون أن تحرك الإدارة ساكنا.

وقبل انعقاد أشغال هذه الجمعية صرح مدير الشباب والرياضة لولاية سطيف عزيز طهير أن "هذه الجمعية جاءت بطلب من مديرية الشباب والرياضة بغرض دراسة الوضعية الراهنة التي يمر بها النادي وإيجاد حلول لذلك، طبقا للقوانين السارية المفعول و ذلك بعد أزمة النتائج السلبية و الغموض في التسيير والاحتجاجات التي قام بها أنصار الفريق و عدم تواصل إدارة الفريق معهم وعدم اتخاذ أعضاء الجمعية العامة لأي إجراء لمناقشة وضعية النادي".

وتمنى ذات المسؤول أن تكون الأزمة التي يمر بها وفاق سطيف مجرد سحابة عابرة ويعود النسر الأسود إلى سابق عهده ومكانته الأصلية بين عمالقة الكرة الوطنية والإفريقية.