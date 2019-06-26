أفادت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في بيان لها اليوم الأربعاء أنها تلقت الإثنين الفارط من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في قضية مراد عولمي ضد ثلاثة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.

وجاء في البيان "أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا تلقت بتاريخ 24 جوان 2019 من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في قضية مراد عولمي ضد ثلاثة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ".

وأضاف البيان أن الأمر يتعلق " بـمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية".

وتابع البيان أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا "ستباشر إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".