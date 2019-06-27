تسبب حريق اندلع أمس الأربعاء داخل الحظيرة الوطنية للأرز ببلدية ثنية الحد في ولاية تيسمسيلت في إتلاف أزيد من هكتارين من أشجار الأرز الأطلسي، كما أتى هذا الحريق على أكثر من ثلاثة هكتارات من الأدغال والحشائش اليابسة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح الحماية المدنية بأن أعوانها مدعومين بعناصر من محافظة الغابات قد تمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها على الساعة العاشرة ليلا حيث استغرقت عملية الإخماد ست ساعات.

وأبرزت ذات المصالح أن هذا الحريق الذي تبقى "أسباب نشوبه مجهولة" اندلع في بدايته في حدود منتصف النهار بمنطقة غابية متواجدة بالقرب من دوار العبادين" ببلدية ثنية الحد لتنتشر النيران داخل غابة "المداد".

وسخرت إمكانيات مادية وبشرية مهمة لإخماد هذا الحريق ،تمثلت في 80 عونا للتدخل تابعين للوحدات الثانوية للحماية المدنية لدوائر ثنية الحد وخميستي وبرج الأمير عبد القادر وبرج بونعامة وكذا الوحدة الرئيسية لعاصمة الولاية إضافة إلى عشر شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف .

كما اندلع مساء نفس اليوم حريق بغابة " باب البكوش" ببلدية لرجام والذي تسبب في إتلاف لحد الساعة أكثر من 10 هكتارات من أشجار الصنوبر الحلبي والأدغال والحشائش وفق ذات المصالح التي أضافت بأن أعوان الحماية المدنية يواصلون جهودهم لإخماد هذا الحريق الذي نشب بمنطقة غابية جبلية تمتاز بتضاريسها الوعرة.