رصدت كاميرات المراقبة لحظات درامية أنقذ فيها فتى جزائري رضيعة سقطت من شقة منزلها في إسطنبول.

وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن الفتى الجزائري فوزي زابعت البالغ من العمر 17 عاما، المهاجر إلى تركيا، أنقذ الرضيعة ضحى محمد التي تبلغ عامين فقط، في منطقة الفاتح بإسطنبول.

وأشارت إلى أن زابعت لاحظ وجود رضيعة على وشك السقوط من نافذة منزل أسرتها في الطابق الثاني من أحدى المباني.

وإزاء الأمر، تحرك الفتى الذي يعمل في ورشة للنجارة في الشارع، وتمركز تحت نافذة الشقة، قبل أن يتمكن في لقطة تحبس الأنفاس من التقاط الرضيعة في حركة دقيقة استغرقت ثوان فيما لم تصب الفتاة بأي أذى.

وفي وقت لاحق، قال الفتى الجزائري إنه فعل ما ينبغي القيام به من أجل إنقاذ الرضيعة.

وطبقا لتقارير إعلامية محلية، فقد وصلت الرضيعة ضحى إلى نافذة الشقة، بينما كانت والدتها منهمكة في إعداد الطعام في المطبخ.

وأشادت عائلة الرضيعة بالفتى الجزائري واعتبرته "بطلا"، وكافأته بمبلغ 200 ليرة تركي (35 دولارا).