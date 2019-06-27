تمكنت فرقة البحث والتحري بالمدية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدية، بداية هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 03 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين(37 و 45)، قاموا بسرقة وتزوير وثائق مصرفية من أجل تهريب العملة الأجنبية.

وقائع القضية تعود عند تلقي عناصر الضبطية القضائية، لمكالمة هاتفية من أحد البنوك مفادها وجود شخص على مستواهم بصدد القيام بعملية الصرف إلى العملة الأجنبية بواسطة جواز سفر بيومتري، لمبلغ يقدر بـ 15000 دج، مستعملا أوراق سحب بنكية مشكوك في صحتها.....، فورا تنقل عناصر الأمن إلى مقر البنك الكائن بمدينة المدية، وتم توقيف المشتبه فيه، مع حجز الأوراق المصرفية واقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق والتحري في القضية للكشف عن صحة الأوراق التي تبين لعناصر الشرطة أنها مزورة، وبعد مباشرة التحقيق معه أقر على المشتبه فيه الثاني الذي ادعى أنه سلمه الأوراق المصرفية وجواز السفر البيومتري قصد القيام بعملية الصرف إلى العملة الأجنبية (أورو) والقيام أيضا بالمصادقة على أوراق السحب البنكية لتبرير العملة الصعبة على مستوى الجمارك، حيث تم توقيف المشتبه فيه الثاني الذي أكد لعناصر الضبطية القضائية تصريحات الصادرة ضده، مدعيا أنه هو الأخر تسلم الأوراق البنكية من شخص ثالث يعمل موظف بإحدى الوكالات السياحية بالمدية.

وبعد التعرف على هوية المتهم الثالث، تم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه، هذا الأخير اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، واعترف أيضا بأنه هو من قام بسرقة الأوراق النقدية من البنك دون علم موظفيه منتهزا بذلك الثقة الموضوعة في شخصيته بحكم العمل المستمر والدائم مع البنك، كما اعترف بنسخ الأوراق البنكية التي تحصل عليها بطريقة غير مشروعة بالاستعانة بنموذج قديم لنفس البنك مستعملا هويات ومعلومات شخصية لزبائن الوكالة السياحية التي يعمل بها باستعمال جهاز الكمبيوتر والطابعة الخاصين بالوكالة.

وقد تم فيما بعد حجز الأوراق البنكية المزورة، والوسائل التقنية و إرسالها إلى مخبر الشرطة العلمية قصد إجراء عليها الخبرة وذلك بالتنسيق التام مع نيابة محكمة المدية.

وقد تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الذي أمر بإيداع اثنين منهم الحبس بالمؤسسة العقابية بالمدية، فيما وضع االمشتبه فيه الثالث تحت الرقابة القضائية عن قضية السرقة وتزوير وثائق مصرفية من أجل تهريب العملة الأجنبية.