توفي شخص يبلغ من العمر 45 سنة إثر سقوطه من أعلى منارة مسجد الأمير عبد القادر بوادي سڤان (جنوب ميلة)، حسبما علم أمس الأربعاء من مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية ميلة مسعود بولجويجة.

وأوضح ذات المصدر، بأنه بناء على تصريحات إمام المسجد فإن الضحية كان يشتغل بناء وكان بأعلى المنارة بصدد ممارسة عمله في تهيئة وتزيين المنارة ليتعرض للسقوط من أعلاها إلى الأرض وتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات بولاية قسنطينة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

وذكر المصدر، أن المتوفى ينحدر من بلدية عين سمارة بولاية قسنطينة وكان رياضيا ناشطا في فريق مولودية عين سمارة لكرة القدم الذي كان يرأسه إلى حين وفاته.

من جهتها، فتحت الجهات الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا حول أسباب الحادثة.