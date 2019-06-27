شهدت العاصمة التونسية اليوم الخميس تفجرين انتحاريين استهدفا دورية أمينة ومقرا للشرطة الفنية وسط العاصمة التونسية، خلفا قتيلا وتسعة جرحى وحالة من الخوف والقلق إزاء عودة هذه العمليات مع بداية الموسم السياحي.

وأكد بيان لوزارة الداخلية، أن شرطيا قتل في التفجير الانتحاري متأثرا بجروح أصيب بها خلال الانفجار، وتم إغلاق كامل وسط المدينة وشارع الحبيب بورقيبة، حيث أقفلت المقاهي والبنوك والمؤسسات الخدمية أبوابها، بسبب تقارير عن إمكانية حدوث تفجير إرهابي أخر، وكانت هذه التقارير صحيحة، حيث أقدم شخص على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية والفنية في منطقة القرجاني وسط العاصمة التونسية، حيث أسفرت العملية عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتأتي هذه العمليات الإرهابية متزامنة مع بدء الموسم السياحي في تونس، ويستهدف تخريب الموسم السياحي حيث تراهن تونس على انهاء السنة السياحية باستقبال 10 ملايين سائح، خاصة بعد قرار عدد من الشركات والدول الغربية إعادة إرسال سياحها إلى تونس.

وكانت تونس قد شهدت آخر عملية انتحارية في 29 أكتوبر 2018 ، عندما فجرت امرأة تبلغ من العمر 30 سنة نفسها بالقرب من دورية أمنية قبالة المسرح البلدي في قلب شارع بورقيبة وسط العاصمة، أسفرت عن ثماني إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن ومواطنين.