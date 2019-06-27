كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء شوقي عاشق، عن إحصاء 600 ألف عامل غير أجير سددوا اشتراكاتهم السنوية متوقعا أن يرتفع العدد إلى مليون مشترك بنهاية العام الجاري.

ودعا عاشق عبر برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الخميس، المتأخرين عن دفع اشتراكاتهم السنوية للإسراع بدفعها قبل نهاية الآجال القانونية المحددة بـ 30 جوان الجاري، تجنبا ـ كما قال- لتسديد غرامات التأخر.

وقال إن الصندوق يقدم تسهيلات لا حصر لها للعاملين غير الأجراء للتصريح بأنفسهم، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع غرفة الحرفيين تمكن الممارسين لمختلف الحرف بالتصريح بأنفسهم لدى الصندوق من أجل مصلحتهم وعائلاتهم حسب تأكيده.

وبشأن وضعية الصندوق، أكد شوقي عاشق أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء مريحة ولا يشكو من أي مشكل مالي والمتقاعدون يستفيدون من منحتهم في الآجال القانونية، لكنه حذر من عدم دفع الاشتراكات المقررة على منتسبيه لأن ذلك يشكل خطرا حقيقيا ويهدد مستقبله ويحرم المنتسبين من التغطية الاجتماعية.

وردا على سؤال يتعلق بسبب الزيادة في قيمة الاشتراكات، أوضح المسؤول ذاته، أن ذلك راجع إلى تقديرات مراقبي الصندوق خلال عمليات المراقبة الدورية التي يقومون بها للورشات أو لنشاط هؤلاء العمال، مضيفا، أن "أقل قيمة تدفع حاليا هي أربعة ملايين سنتيم سنويا "، وهي قيمة ضعيفة مقارنة بحجم النشاط أو المداخيل أو الخدمات التي يحصل عليها من جانب الضمان الاجتماعي.