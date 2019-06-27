يمثل اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق لدى محكمة مڤرة ( 60 كلم شرق المسيلة) ، سبعة أشخاص متابعين في قضايا فساد من بينهم رئيسا المجلس الشعبي البلدي للمسيلة الحالي والسابق، حسبما علم من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر بأن الأشخاص السبعة وجهت لهم 17 تهمة من بينها سوء استغلال النفوذ في قضايا تتعلق بتسيير المجلس الشعبي للمسيلة في الفترتين الانتخابيتين السابقة والحالية حيث من المنتظر أن يمثل في هذه المحاكمة 35 شخصا بين متهم وشاهد في قضايا الفساد .

وكانت الضبطية القضائية ممثلة في الدرك الوطني قد فتحت تحقيقات معمقة حول قضايا فساد سجلت في تسيير المجلس الشعبي البلدي للمسيلة منذ 2012 إلى غاية اليوم وهي المرحلة التي شهدت عدة خروق في تسيير المجلس.