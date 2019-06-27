أودعت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، أمس الأربعاء، دعوى قضائية ضد وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريت، أمام مجلس قضاء العاصمة.

وحسب بيان للمنظمة الوطنية "أنه نظرا للتجاوزات الخطيرة، التي مست المنظومة التربوية والقطاع، من طرف الوزيرة السابقة ومستشاريها ، وباشر رئيس المنظمة علي بن زينة ، رفع دعوى قضائية ضدها أمام القضاء".

وأضاف البيان أن العريضة تضمنت 22 قضية تمس المدرسة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، ومحتوى النقاط مبني على شبهات الفساد المالي والأخلاقي و التربوي والخيانة العظمى وخيانة الأمانة.