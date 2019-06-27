ألقى الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، كلمة جديدة خلال اليوم الثاني من زيارته للأكاديمية العسكرية لشرشال، أكد خلالها أنه لا مهادنة في مسعى محاربة الفساد.

جاء في كلمة قائد أركان ألقاها على هامش تخرج دفعات ضباط من الأكاديمية العسكرية لشرشال "أن المتآمرين من العصابة وأذنابهم عملوا على قتل الأمل في نفوس الجزائريين والتضييق على المخلصين من أبناء الوطن".

وبخصوص العدالة قال "بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد بحجة أن الوقت غير مناسب ويتعين تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات". وأضاف في نفس السياق "لا مهادنة ولا تأجيل لمسعى محاربة الفساد". وقال "الرئيس المستقبلي سيكون سيفا على الفساد والمفسدين".