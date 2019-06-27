تفاعل تجار وموظفو وناقلو بلدية حيزر 18 كلم شمال مقر ولاية البويرة، اليوم الخميس، مع الدعوة إلى تنظيم إضراب يشمل كل الخدمات والقطاعات وتنظيم مسيرة سلمية تجوب شوارع مقر ولاية البويرة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بسجن الحراش وعددهم ثلاثة شبان ينحدرون من البلدية على خلفية اعتقالهم بسبب رفعهم الراية الأمازيغية في "الجمعة الثامنة عشرة" بالعاصمة.

وتنقل اليوم إلى مقر ولاية البويرة أعدادا غفيرة من سكان بلدية حيزر بعد أن تم غلق كل ما يوحي بالسير العادي للحياة ما عدا ضمان خدمة العلاج وبعض محلات تضمن بيع مادتي الخبز والحليب، وهذا استجابة لنداء بعض ناشطي المجتمع المدني بذات البلدية.

وسار المتظاهرون من سكان بلدية حيزر بأغلب شوارع مدينة البويرة حاملين الرايات الوطنية والأمازيغية مرددين شعارات "أولاش السماح، أولاش السماح، كليتوا لبلاد يا السراقين" كما توقفوا خلال مسيرتهم بالعديد من المقرات على غرار مقر المجلس القضائي ومقر الولاية ومقر الأمن الولائي و ساحة النصر.

المتظاهرون طالبوا بالإفراج الفوري عن أبنائهم وأن لا تتم متباعتهم قضائيا لأن العمل الذي قاموا به هو فعل لا يجرم عليه القانون إلا إذا تم تحويل القضية عن مسارها الحقيقي.