لقي ثلاثة عمال حتفهم اليوم الخميس جراء انهيار ركام من التراب بخندق على مستوى ورشة بناء ببلدية تلموني (ولاية سيدي بلعباس) حسب ما علم لدى المكلف بالإعلام والاتصال لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح النقيب قادة وراث أن الحادث وقع منتصف النهار إثر سقوط أتربة على عمال كانوا يقومون بعمليات حفر بخندق بعمق 5 أمتار على مستوى ورشة بناء مشروع 2000 مسكن مما أدى إلى وفاتهم بعين المكان.

وأشار ذات المسؤول إلى أنه تم استخراج جثث الضحايا الذين تقارب أعمارهم الأربعين سنة لتحول لمصلحة حفظ الجثث للمركز الاستشفائي الجامعي "عبد القادر حساني" لعاصمة الولاية.

وكشف ذات المصدر أنه في إطار عملية التدخل تم تجنيد 150 عون للحماية المدنية من مختلف الرتب بالإضافة إلى تسخير عتاد الإنقاذ تحت الردم و أربع شاحنات تدخل من مختلف الأنواع وأربع سيارات إسعاف.

وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا حول ظروف هذا الحادث.