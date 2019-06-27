أقدم اليوم أحد الشباب على إضرام النار بالطابق الثاني لمقر بلدية شلالة العذاورة جنوبي شرقي المدية الأمر الذي أثار فزعا وهلعا كبيرين وسط العمال والموظفين الذين سارعوا إلى الفرار ومغادرة مكاتبهم خوفا من أن تمتد النيران إلى مكاتبهم ... وقد سارعت مصالح الحماية المدنية التي تمكن أعوانها من إخماد النيران التي من حسن الحظ أنها لم تمتد إلى داخل المكاتب وتسببت حسب المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية في احتراق ثلاثة أبواب خشبية وست نوافذ فيما تم تقديم الإسعافات الأولية لثلاثة أشخاص تعرضوا للاختناق جراء الدخان المتصاعد...الحادث أثار الكثير من التساؤلات في أوساط الشارع الشلالي خاصة وأن محاولة حرق البلدية التي أقدم عليها الشاب الثلاثيني برشه لأبواب مكاتب الأمين العام ورئيس البلدية ومكتب الصفقات باستعمال البنزين .. ومن المنتظر أن يكشف التحقيق عن ملابسات هذا الحادث وكيف تمكن الفاعل من الولوج إلى مقر البلدية دون أن يلفت انتباه الأعوان مع العلم أن الشاب لذي يمتهن النشاط التجاري المتنقل يقطن بكاف الطير قد تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الأمن.