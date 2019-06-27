قرر مجلس الدولة (أعلى درجة في القضاء الإداري) اليوم إبطال قرار رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، القاضي بنزع صفة النائب لمراد حليس على أساس أنه واقع في حالة تنافي، أي يجمع بين ممارسة نشاط التوثيق و وصفة البرلماني.

ذكر مصدر مؤكد لـ" الخبر" أن مجلس الدولة أبطل القرار الإداري الذي اتخذه بوشارب الأسبوع الماضي ضد نائبه السابق مراد حليس، بنزع عنه صفة النائب، والذي على أساسه تم منع المعني من دخول الهيئة قبل ثلاثة أيام.

وفتح قرار مجلس الدولة الذي يختص في معالجة الخصومات الإدارية في المؤسسات المركزية، باب التكهنات بخصوص قضية عزل سعيد بوحجة، الذي رفع دعوى أمام الهيئة ذاتها لاستعادة منصب الرئيس، ملتمسا إبطال الجلسة التي أعلن فيها النواب شغور منصب رئيس الغرفة السفلي في الاجتماع الشهير، الذي تلاه غلق مدخل مقر الغرفة السفلى بالقفل.