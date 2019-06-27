أعلنت الرئاسة التونسية أن الحالة الصحية للرئيس الباجي قايد السبسي، " في استقرار وأنه يخضع للفحوصات اللازمة"، بعد أن تم نقله صباح اليوم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.



وكانت الرئاسة ذكرت في وقت سابق أن الرئيس قايد السبسي البالغ من العمر 93 عاما نقل الى المستشفى بعد تعرّضه صباح يوم الخميس إلى وعكة صحيّة وصفت بالحادة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة.



وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أفاد ظهر اليوم بأنه أدى زيارة إلى رئيس الجمهورية في المستشفى العسكري بالعاصمة حيث يتلقى العلاج بعد إصابته بوعكة صحية.



وقال الشاهد في هذا الخصوص "أطمئن التونسيين بأن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية"، متمنيا له الشفاء العاجل واستعادة عافيته في أسرع وقت ودعا الجميع إلى الترفع عن بث الأخبار الزائفة التي من شأنها بث البلبلة.