في عصر شبكات الرقمنة التكنولوجية، تتراجع خدمات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ”كناب” إلى طرق كان يتم التعامل بها منذ عشريتين، نظرا لأنها تعليمات فوقية حسب عون شباك الإعلام الآلي بوكالة الذرعان في ولاية الطارف، التي طلبت من زبون، صاحب حساب بوكالة الطارف، الانتظار للحصول على الموافقة بالسحب من الوكالة الأم (الطارف). والموافقة في مثل هذه الحالة عن طريق المراسلة الكتابية بالفاكس والفترة الزمنية قد تستغرق ساعات وحتى يوما كاملا، فلا معنى لمثل هذه الخدمة إلا خلق المزيد من الحواجز البيروقراطية ومتاعب لزبائن الصندوق.



