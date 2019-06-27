تدخلت امسية اليوم وفي ساعات متأخرة فرق الحماية المدنية لولاية البويرة والمتمثلة في كل من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية والوحدة الثانوية للحماية المدنية بتكجدة وحيزر والأصنام مدعمة بفرق الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية لولاية البويرة لأجل إخماد حريق غابة بالمكان المسمى غابة معضد ببلد ية الاصنام شمال شرق مقر ولاية البويرة ،الحريق أتلف مساحة 05 هكتارات من الصنوبر الحلبي والإكليل واشجار البلوط والحلفاء .



وقد تم تسخير 11 شاحنة إطفاء( خفيفة متوسطة) وسيارة اتصال و60 فردا بجميع الرتب من مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة وبمشاركة مصالح الغابات 04 شاحنات إطفاء خفيفة و 20 فردا، العملية تمت بحضور مصالح الدرك الوطني،وقد انهيت عملية الاخماد في 5 ساعات كاملة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للترقب والحيطة والحذر.



هذا وقد تم ايضا إخماد حريق من طرف عناصر محافظة الغابات وعناصر الحماية المدنية والذي اتي على مساحة هكتارين بغابات أيت لعزيز أتلف فيه العشرات من اشجار الصنوبر والزيتون .