18:52 خرج مواطنو الوادي في جمعة الحراك التاسعة عشرة في مظاهرة سلمية بوسط المدينة رافعين الراية الوطنية والفلسطينية. وقد جدد الحراكيون عبر مكبرات الصوت وصياح الحناجر مطالب الشعب بتغيير النظام سلميا من خلال رفع عديد الشعارات منها شعار " تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور " واللتين تعيدان السلطة للشعب. كما دعوا في شعاراتهم إلى التحرك نحو حوار جاد بين السلطة والشعب لايجاد مخرج للأزمة السياسية" حوار جاد يتطلع لإرادة الشعب" مشددين على الحل الدستوري يتمثل في " تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور حسب شعارات رفعوها بهذا الشأن، مطالبين برحيل الوجوه السياسية لكل العصابة ومشدّدين في هتافاتهم على المحافظة على وحدة الحراك وقوته حتى استئصال كامل عناصر العصابة ووجوهها السياسية وطنيا ومحليا وتحقيق مطلب تغيير النظام سلميا.

18:50 عبر مئات المواطنون والمواطنات في مسيرة الجمعة التاسعة عشر بمدينة سعيدة عن استمرارهم في المسار الصحيح والتغيير الجذري الرامي إلى تحقيق كل مطالب الشعب الجزائري غير منقوصة أبرزها رحيل الباءات و بقايا النظام التي تحاول جمع شتاتها واسترجاع أنفاسها وصدحت أصوات الشباب بإعادة رسم بداية صحيحة لبناء دولة حقيقية بعيدا عن الوهم وحكم العصابات والمراوغات، حيث خرجت مسيرة سعيدة رغم درجة الحرارة التي تجاوزت 45 درجة، وقد ركز المتظاهرون على الوحدة و تجاوز كل الخطابات أو الشعارات التي تدعوا للتفرقة وهو ما جاء على لسان أحد المتظاهرين أي أن الشعب الجزائري واحد موحد لم تفرقه أحلك الظروف والخطابات الغير بريئة التي تدعوا إلى التفرقة وتعمل في إطار منظم لامتصاص ما حققه الحراك الشعبي السلمي وما سيحققه في المستقبل القريب، وبالتالي على الجميع الالتفاف حول الوحدة الوطنية والتركيز على المطالب الشرعية للمرور إلى مراحل أخرى تطمئن الجزائريين ويبقى الشعب فيها هو الآمر الناهي وصاحب القرار الفصل.

17:39 جدّد أوفياء الحراك الشعبي السلمي بڨالمة خروجهم في مسيرات الجمعة التاسعة عشرة المواتية لـ28 جوان، رغم موجة الحر الشديدة التي تجتاح الولاية الأيام الأخيرة. وحملت مسيرة اليوم رفضا مطلقا للحوار المزمع تنظيمه وكذا تنظيم الانتخابات بإشراف الباءات الثلاثة، مثلما رددته حناجر المشاركين في المسيرات وحملته العديد من اللافتات.

وقد خرج الأوفياء للحراك من مختلف الشرائح والأعمار في يوم صيفي حار جدّا، تخلّله قيام أحد المواطنين بتوزيع مياه الشرب على المشاركين في المسيرات بشارع سويداني بوجمعة "البولفار"، حيث جدّدوا رفضهم لبقايا النظام البائد، واستمرار الباءات الثلاثة، التي يطالبون برحيلها منذ عدّة جمعات خلت.

وأصرّ الڨالميون المشاركون في مسيرة اليوم، على رفض الحوار في ظل وجود الباءات الثلاثة، حيث ردّدوا شعارات "لا حوار مع الباءات، مهما كانت الضمانات" و"لا تفاوض لا حوار، الرّحيل هو القرار". كما ردّدوا شعارات أخرى من مثل" دولة مدنية ماشي عسكرية" و"الجيش الشعب خاوة خاوة"، فضلا عن شعارات عديدة تؤكد على الوحدة الوطنية.

17:49 ميلة: المرأة الميلية صاحبة الملاءة التي دأبت على تنشيط الحراك وترديد الشعارات، حاضرة في كل المسيرات.

17:23 سار ظهيرة اليوم بسيدي بلعباس المئات من المتظاهرين تحت درجة حرارة تعدت الـ 41 درجة للتأكيد على وصولهم إلى نقطة اللارجوع في مسيرتهم الرامية إلى إحداث التغيير وقطع صلة الباءات بمقاليد الحكم في الوطن، حين رددوا هتافات معادية لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح وبدوي وذلك من دون غض النظر عن توجيه انتقادات لقائد الأركان كما كان عليه الشأن في الجمعة الـ 18.

واختار "الحراكيون" اليوم مسارا له أكثر من دلالة حين اخترقوا صمت الشوارع المحاذية لأفخم الفيلات لإطلاق العنان لحناجرهم "كليتو البلاد يا السراقين" قبل أن يتحولوا سيرا على الأقدام نحو شارع "المرشح سعدان" وذلك إلى غاية شارع "السلم" ومن تم إلى وسط المدينة من جديد غير مبالين بتلك الحرارة الملتهبة المدعمة بالرياح الساخنة التي كانت تهب على المدينة بين الفينة الأخرى.

ويبقى ابرز ما ردده "الحراكيون" بعد ظهيرة اليوم بسيدي بلعباس هتافات "ما كانش جهوية خاوة خاوة" في رد صريح على ما تضمنه الخطاب ما قبل الأخير لقائد أركان الجيش إضافة إلى "بوتفليقة للحراش" و"الجيش الشعب خاوة خاوة وأولاد فرنسا مع الخونة" ناهيك عن "يا نظام يا فاسد ما نخلو منكم واحد" و"حرية حرية مطالبنا شرعية عدالة اجتماعية".

16:54 لم تختلف مسيرة، اليوم ، بشوارع مدينة تيزي وزو عن مسيرات أيام الجمعة الماضية من حيث التجنيد حيث شارك فيها عشرات آلاف من المواطنين من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية أطفال شباب شابات الذين تحدوا حرارة الطقس وساروا في شكل مربعات للمطالبة بتغير النظام ورحيل كل رموزه دون استثناء وذالك من أجل إحلال الجمهورية الثانية.

لم تمنع إذن حرارة الطقس، سكان ولاية تيزي وزو للخروج إلى الشوارع الرئيسية للمدينة للتأكيد عن بقائهم اوفياء للحراك الشعبي رافعين العلم الوطني والراية الأمازيغية مرددين شعارات مناهضة للنظام السياسي. كما جرت العادة انطلقت المسيرة، في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، من المدخل الشرقي لجامعة حسناوة بتيزي وو حيث جابت سيول من البشر الشوارع الرئيسية للمدينة للالتحاق بساحة الشمعة المتواجدة بالمدخل الغربي لمدينة تيزي وزو. رفع المشاركون في المسيرة شعارات مناهضة للسلطة منها سئمنا من هذا النظام " " السيستام ديقاج " "ما كاش إنتخابات ياعصابات " "صامدون صامدون بربي أنشاه راحلون " " سترحلون معناه أنكم سترحلون " الراية رايتنا ونديرو راينا".

16:50 لم تمنع الحرارة الشديدة ظهيرة بالمدية اليوم الجمعة المئات من مختلف الأعمار من التظاهر والإصرار على مواصلة الحراك الشعبي في جمعته التاسع عشرة، منظمين مسيرة انطلاقا وعودة من وإلى أمام مقر الولاية، رافعين العلم الفلسطيني بمعية الأعلام الوطنية وسط زخم من الهتافات المشترطة للانتخابات برحيل الباءات مجددين عبارات الحراك المبدئية "ما كانش انتخابات حتى يرحل الباءات ..مطالبنا شرعية ..سلمية سلمية" كما تخللت المسيرة المقتضبة التي شرع الإعداد لها باحتشاد المتظاهرين بالساحة العمومية المجاهد حمو وتبادل الآراء والنقاشات الثنائية والجماعية حول قضايا الساعة، بدءا بالإجماع على أن المنتخب الوطني قد وفق في بداية طرد النحس من أمام تألقه على الساحتين الإفريقية والدولية بتأهله المبكر على رأس مجموعته برسم نهائيات "الكان"، وهو ما اعتبروه صورة من صور المساهمة الجادة منه في الحراك الشعبي، كما دارت نقاشات مناوئة للقاء بعض العرب مؤخرا بالمنامة باعتباره تجارة كيدية بالقضية الفلسطينية وإفلاسا في توجهات عربية مفلسة.

16:01 قوات الأمن تعتقل كل من يرفع الراية الأمازيغية.

15:50 لم يتخلف المتظاهرون بالبويرة بعد صلاة الجمعة التاسعة عشرة منذ انطلاق الحراك الشعبي الوطني عن التجمع أمام مقر الولاية والمضي قدما بين الشوارع الرئيسية لمقر الولاية داعين خلالها بإبعاد ما تبقى من رموز النظام البوتفليقي في مقدمتهم عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي. وسار المتظاهرون بالشارع الرئيسي لمدينة البويرة حيث أكدوا فيها التمسك بالوحدة الوطنية تحت الراية ونبذ الجهوية وقد ردد المحتجون شعارات "الجزائريون خاوة خاوة" ، " لا فخامة لا زعامة الشعب هو السلطة"، "لا تصالح مع بقايا بوتفليقة".

15:38 جدد التيبازيون عهدهم مع الحراك، وخرجوا اليوم في الجمعة التاسعة عشرة رافعين شعارات منددة بالعنصرية مطالبين بتفعيل المادتين 7و8 من الدستور والتأسيس لدولة مدنية. وانطلقت مسيرتان بعاصمة الولاية من حي وادي مرزوق ومن مسجد نور الإسلام بعاصمة الولاية، لتلتئمان أمام المحكمة الإبتدائية بالمدينة ردد فيها المتظاهرون شعارات رافضة ومنددة بالعنصرية والجهوية "سلمية سلمية ماكاش الجهوية ماكاش العنصرية " " قبائل وعرب خاوة خاوة جاء الإسلام نحا العداوة "، " كما أكدوا على تسليم السلطة للشعب "المادة 7 السلطة الشعب " و" المادة 8 شرعية حنا ماشي بلطجية ". كما ردد المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بالتأسيس لدولة مدنية، وأخرى مؤكدة على مواصلة الحراك " صامدون صامدون للحراك مواصلون ".

15:35 لم تمنع حرارة الجو، خروج المتظاهرين في الجمعة 19 بقلب مدينة البليدة، ليعبروا في شعارات عن عزمهم مواصلة الحراك، والتمسك بمطالبهم في التغيير، و تحقيق إرادة الشعب في أن يكون لديه نظام عادل ومشروع. وجاءت الشعارات في الجمعة 19، مؤكدة من أن لا بديل عن تطبيق المادتين 07 و 08 من الدستور، لتحقيق سيادة الشعب، وأن هاتين المادتين هما راية وهوية الشعب الجزائري الموحد، والشعب أدرك محاولات التخطيط للفتنة، والشعب لا يريد حكم العسكر من جديد، ونحن نعيش مشكلة غايات 07 و08 ولا مشكلة رايات.

15:29 بعزم و إصرار كبيرين واصل الميليون الأحرار مسيرتهم التاسعة عشرة بنفس الوتيرة وبنفس التحدي، حيث خرجوا في حشود انطلقت من روضة الشهداء و جابت الشوارع الرئيسة لمدينة ميلة، وقد رفع المتظاهرون شعارات تدعو لسحب البساط من تحت أقدام الباءات الثلاث وتنادي بتطبيق المادتين 7 و 8. ولم يمنع الحر الشديد الجماهير من مواصلة النضال السلمي من أجل تحقيق المطالب الشعبية. ومن أبرز الشعارات التي رددها المتظاهرون :"الشعب يريد تطبيق المادة 7و8"،الرحيل الرحيل الباءات الثلاث "، لا جهوية، لا عرقية الجزائر موحدة".

15:25 أطول راية وطنية تتمثل في 48 علم وطني كل راية كتب عليها اسم ولاية جزائرية

15:24 البريد المركزي الآن

15:14 حافظ المحتجون بولاية مستغانم على تقليد المسيرات السلمية التي دأبوا عليها منذ 22 فيفري المنصرم رغم شدة الحر الذي تعرفه الولاية هذه الأيام وهذا لتأكيد إصرارهم على تحقيق المطالب التي ما فتئوا يرفعونها. ولوحظ تجمع المتظاهرين كما جرت عليه العادة بأهم الساحات والشوارع بوسط المدينة مسجلين من خلال شعاراتهم تشبثهم برفض إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف الباءات، ومذكرين بضرورة رحيل كل الوجوه المحسوبة على النظام السابق فضلا عن حماية الحريات الأساسية المكفولة دستوريا.

15:06 عناصر الأمن تطلق قنابل مسيلة للدموع بالعاصمة

15:01 تمسك المشاركون في مسيرة الحراك الشعبي في جمعته 19 التي جابت الشارع الرئيسي لعاصمة الولاية غليزان مرورا بالعديد من الشوارع بمطلبي إقالة بن صالح ورحيل حكومة بدوي المرفوضة شعبيا المتمسك بها من طرف ثلة لم تعر أي اهتمام لهذا المطلب وتساءل الكثير من "الحراكيين" عن الجهة التي تبقي الثنائي بن صالح وبدوي في منصبيهما رغم أنه مطلب شعبي.

14:53 سطيف الآن

14:43 تظاهرة حاشدة في باتنة للمطالبة بالتغيير

14:38 وهران الآن

14:24 في تيزي وزو أطول راية وطنية تتصدر المسيرة الـ 19 من الحراك

14:15 جمعة الـ 19 من الحراك

14:14 في البريد المركزي..المتظاهرون يرددون "الجزائر أمانة كليتوها يا الخونة".

14:05 عناصر الأمن تغلق ساحة موريس أودان وشارع ديدوش مراد.

13:55 مسيرة حاشدة ببجاية للمطالبة برحيل النظام، بشعارات رفعها المواطنون تحمل رسالة أن الشعب متمسك بالوحدة وصامد من أجل بناء جزائر حرة وديمقراطية.

13:42 توافد المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي.

13:36 انطلاق مسيرة جمعة الـ 19 من الحراك في تيزي وزو.

13:10 شعارات اليوم لـ جمعة الـ 19 من الحراك

12:57 إطلاق سراح صحفي "الخبر" مصطفى بسطامي بعد توقيفه من طرف أمن دائرة سيدي امحمد خلال تغطيته للحراك الشعبي في ساحة البريد المركزي.

12:45 تطويق أمني غير مسبوق، في كل من ساحة البريد المركزي وساحة أودان موريس وشارع ديدوش مراد وسط العاصمة.

12:00 عناصر الأمن تمنع المتظاهرين من السير في ساحة البريد المركزي.

11:39 انطلاق مسيرة الجمعة الـ 19 من الحراك الشعبي في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة. بشعار: "خاوة خاوة ..وحدة وطنية"

11:13 عناصر الأمن تعتقل عددا من المواطنين عند محاولة تفريق تجمع للمتظاهرين أمام ثانوية عروج وخير الدين بربروس، وسط العاصمة.

الصورة: مصطفى بسطامي

11:01 المواطنون يتعرضون للتفتيش من طرف عناصر الشرطة وسط العاصمة.

10:50 انتشار أمني كثيف في أغلب شوارع العاصمة

الحراك الشعبي يبلغ اليوم "جمعته" التاسعة عشرة، ولم يرحل بقايا النظام السابق الذي يطالب به الشعب برحيلهم، تابعونا في أهم الأحداث اليوم لجمعة الـ 19 من الحراك.